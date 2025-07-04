Доктор Мясников посоветовал россиянам с одним заболеванием не читать новости

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам с атеросклерозом не читать новости. Своим мнением он поделился в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
Атеросклероз — это хроническое заболевание, при котором на стенках артерий образуются холестериновые бляшки. Заболевание может привести к инфаркту, инсульту и другим смертельно опасным состояниям.
По словам врача, стресс, возникающий из-за чтения новостей, может привести к проблемам с сердцем.
— Если у вас уже есть атеросклероз, есть холестериновые бляшки, вы должны быть теперь разумным эгоистом. Не читайте новости, если не можете держать их в стороне, — заявил Александр Мясников.
До этого врач дал два совета россиянам, которые отправляются в отпуск. Он отметил, что туристы часто пренебрегают техникой безопасности. Например, он порекомендовал брать с собой десятидневный запас лекарств, которые человек принимает на постоянной основе.
Также Мясников предупредил россиян, которые доверяют всем советам из интернета. Он высказал недовольство по поводу того, что некоторые люди верят аферистам и мошенникам, которые пытаются скопировать его образ.