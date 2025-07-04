В Удмуртии ограничение интернета показало эффективность при борьбе с БПЛА

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что ограничение мобильного интернета показало эффективность в борьбе с беспилотниками в регионе.
«Меру безопасности с ограничением интернета будем сохранять дальше. Два последних дня показали эффективность комплекса мер радиоэлектронной борьбы», — написал Александр Бречалов в Telegram.
Он поблагодарил боевые расчеты Минобороны, службы безопасности и предприятия за слаженную и эффективную работу. Глава Удмуртии отметил, что в регионе сбили два дрона и один перехватили 4 июля. Александр Бречалов также призвал россиян отказаться от съемки и публикации в Сети кадров работы средств противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ограничили сотовую связь из-за угрозы атак беспилотников.