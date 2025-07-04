Вирусы, бактерии и грибки: врач перечислила болезни, передающиеся через поцелуи

Ранее Life.ru рассказал, что поцелуй может привести к зубному кариесу. Дело в том, что это заболевание, как и любая инфекция, может передаваться через самый простой способ — контактный. Однако, бактериям кариеса нужны специфические условия, чтобы они могли себя проявить, например наличие зубного налёта.