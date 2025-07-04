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Вирусы, бактерии и грибки: врач перечислила болезни, передающиеся через поцелуи

Медэксперт Филева: через поцелуй можно заразиться гепатитом.

Источник: Комсомольская правда

Поцелуй — это близкий контакт с другим человеком, а значит — потенциальный путь заражения опасными инфекциями. Об этом предупредил в разговоре с корреспондентом издания «РИАМО» врач Александра Филева.

— Поцелуй — это возможный путь передачи инфекции: вирусной, бактериальной и даже грибковой. Чаще всего через поцелуи передается вирус простого герпеса. Также передаются мононуклеоз, цитомегаловирус, бактерии стрептококки, вызывающие ангину, грибки Candida и даже гепатит B, — сказала медик.

Доктор уточнила, что риск заражения есть, если во рту имеются ранки, а также если у человека ослаблен иммунитет.

Ранее Life.ru рассказал, что поцелуй может привести к зубному кариесу. Дело в том, что это заболевание, как и любая инфекция, может передаваться через самый простой способ — контактный. Однако, бактериям кариеса нужны специфические условия, чтобы они могли себя проявить, например наличие зубного налёта.