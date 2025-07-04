Telegram обратился к россиянам после сообщений о сбое

В Telegram заявили, что мессенджером все в порядке, он работает без ошибок.
Мессенджер Telegram не выявил сбоев в своей работе, несмотря на массовые жалобы российских пользователей на проблемы с подключением. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.
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«Проблемы с подключением у пользователей в России не вызваны каким-либо сбоем в работе приложения», — заявили в пресс-службе компании РБК. Telegram работает без ошибок, отметили представители мессенджера.
Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России наблюдаются массовые сбои в работе мобильной связи и интернета у крупнейших операторов. По информации сервиса Downdetector, пик обращений от российских пользователей пришелся на 18:30 по московскому времени. В течение суток зарегистрировано более 12 тысяч жалоб.
Наибольшее число сообщений о перебоях поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Белгородской областей. При этом обращений о неполадках за пределами России зафиксировано не было. Пользователи также отмечали проблемы в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, деятельность запрещена в РФ; Meta— организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации).