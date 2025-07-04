Telegram обратился к россиянам после сообщений о сбое

Наибольшее число сообщений о перебоях поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Белгородской областей. При этом обращений о неполадках за пределами России зафиксировано не было. Пользователи также отмечали проблемы в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, деятельность запрещена в РФ; Meta— организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации).