Диетолог перечислила вкусные и полезные блюда для летнего меню

В жаркое время года важно не перегружать организм, однако при этом не следует полностью отказываться от белка или супов. О том, какие блюда следует выбирать летом, сообщила изданию «РИАМО» врач-диетолог Марьяна Джутова.
— Отдавайте предпочтение холодным супам, например, гаспаччо или окрошке, салатам. Нужно включить в рацион легкий белок: это могут быть отварная рыба, куриная грудка, яйца, творог, нежирный сыр, — посоветовала эксперт.
Доктор также рекомендовала перенести основные приемы пищи на утро и вечер, избегать жареного, жирного, тяжелой пищи.
По данным «Известий», морепродукты также являются идеальными источниками белка и полезных жиров. Не повредят и кисломолочные продукты, такие как айран, тан и кефир — они утоляют жажду и способствуют пищеварению.
Любимый же всеми квас возбуждает аппетит и содержит группы витаминов, но лучше ограничиться 1−2 стаканами в день, передает «Москва 24».