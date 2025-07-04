Как начать заниматься спортом при лишнем весе: советы тренера

Что касается питания, то овощи и фрукты быстро и надолго насыщают организм человека, сообщает «Москва 24». Они почти не содержат калорий, но богаты клетчаткой и водой. При этом клетчатка замедляет пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови, что помогает меньше переедать.