Как начать заниматься спортом при лишнем весе: советы тренера

Людям с лишним весом не следует начинать занятия спортом с интенсивных тренировок. Гораздо разумнее будет сначала получить консультацию врача и, если противопоказаний нет, постепенно готовить свой организм к нагрузкам, такой совет озвучила в беседе с «РИАМО» фитнес-тренер Владлена Ильвачева.
— Начинать занятия следует с доступных активностей для человека с лишним весом, таких как ходьба или плавание. Ходьбой можно заниматься как на свежем воздухе, так и на беговой дорожке 2−3 раза в неделю по 30−40 минут, постепенно увеличивая интенсивность, — посоветовала эксперт.
Тренер напомнила — не следует взвешиваться ежедневно. Достаточно делать это раз в неделю или месяц.
Что касается питания, то овощи и фрукты быстро и надолго насыщают организм человека, сообщает «Москва 24». Они почти не содержат калорий, но богаты клетчаткой и водой. При этом клетчатка замедляет пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови, что помогает меньше переедать.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что правильный подход заключается в постепенном снижении веса согласно индивидуальному графику, разработанному врачом. Пациент должен терять около 5−10% массы тела за определённый промежуток времени.