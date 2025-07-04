Что посмотреть: нашумевшие российские сериалы 2024−2025 годов

«Метод» рассказывает о Родионе Меглине — загадочном следователе, который раскрывает самые сложные преступления. Он привык работать в одиночку, но выпускница юрфака Есения становится его стажером. У нее есть личные мотивы для работы с прославленным следователем: мать Есении убили, но она не оставляет попыток выйти на след убийцы. Странное поведение учителя заставляет девушку задуматься: если Меглин так хорошо находит маньяков, может быть, он сам один из них?