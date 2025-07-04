В Ростове-на-Дону микрорайон Суворовский останется без горячей воды

С 11 по 24 июля жителям микрорайона Суворовский предстоит пережить двухнедельное отключение горячего водоснабжения. Как сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная, это связано с плановыми гидравлическими испытаниями перед новым отопительным сезоном.
Ежегодные испытания теплосетей — необходимая мера для обеспечения бесперебойной работы системы в зимний период.
Отключение затронет следующие улицы: Султана Амет-Хана, Андреева, Белоусова, Дубинина, Петренко, Петрова, Платона Кляты, Уланская, Висаитова, Печерского, Драгунская, Измайловский,
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