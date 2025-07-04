Занимаем даты: названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Сезон отпусков в самом разгаре, но кадровые специалисты уже делают прогнозы на лето следующего года. О том, в какие месяцы будет выгодно отдыхать в 2026, а когда отпускники потеряют в деньгах, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» сообщила HR-эксперт Татьяна Клименко.