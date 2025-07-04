Занимаем даты: названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году

Сезон отпусков в самом разгаре, но кадровые специалисты уже делают прогнозы на лето следующего года. О том, в какие месяцы будет выгодно отдыхать в 2026, а когда отпускники потеряют в деньгах, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» сообщила HR-эксперт Татьяна Клименко.
— Самым привлекательным для отпуска месяцем в 2026 году станет июль 2026 года — в нем 23 рабочих дня. Также выгодно будет отдыхать в апреле, сентябре, октябре и декабре, — поделилась специалист.
Она уточнила, что большое количество рабочих дней положительно сказывается на зарплате и сохранении дохода. Невыгодным для отдыха, по ее словам, станет январь 2026 года, в котором всего 15 рабочих дней.
Ранее «Известия» сообщили, что министерство труда и социальной защиты России публиковало и разместило для общественного обсуждения проект ежегодного постановления о переносе выходных дней. Предстоящие новогодние праздники обещают быть для жителей России долгими — целых 12 дней — благодаря переносу.
В мае выходные в связи с Праздником Весны и Труда продлятся с 1 по 3 мая, а благодаря Дню Победы — с 9 по 11 мая, передает 360.ru.