Эксперт Курочкин рассказал, как распознать мошеннический сайт для оплаты проезда

Чтобы отличить мошеннические сайты для оплаты проезда по платным московским дорогам от оригинальных ресурсов, нужно обратить внимание на их домен. Об этом заявил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.
— В нем (домене — прим. «ВМ») может недоставать какой-либо буквы либо, наоборот, будет лишняя. Либо будет перевернутая в другую сторону буква. Как с поддельными костюмами Adidas, у которых в логотипе букву d меняли на b — и получалось не Adidas, а Abibas, — пояснил специалист.
Он отметил, что злоумышленники присылают СМС-сообщение о том, что у человека якобы есть задолженность по проезду по платной дороге, и предлагают «оплатить» ее по ссылке, независимо от номера машины. По словам эксперта, сумма будет небольшой, чтобы не «спугнуть» потенциальную жертву.
Курочкин добавил, что мошенники могут действовать наугад, не зная, проехал ли автомобилист по платной дороге. Поэтому в случае проезда по платной дороге сначала следует дополнительно проверить наличие задолженности по оплате на официальных ресурсах, перейдя на них через поисковые системы.
Мошенники проникают во все сферы жизни, прибегая к более изощренным способам обмана — от поддельных QR-кодов в объявлениях до фальшивых путевок в детские лагеря. «Вечерняя Москва» узнала о новых схемах мошенничества. Схемы обмана доверчивых людей непрерывно совершенствуются — это касается как кражи денег с помощью телефонных звонков, так и мошенничества в интернете.