Эксперт Курочкин рассказал, как распознать мошеннический сайт для оплаты проезда

Он отметил, что злоумышленники присылают СМС-сообщение о том, что у человека якобы есть задолженность по проезду по платной дороге, и предлагают «оплатить» ее по ссылке, независимо от номера машины. По словам эксперта, сумма будет небольшой, чтобы не «спугнуть» потенциальную жертву.