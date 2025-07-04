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Нарколог Холдин рассказал о синдроме внезапной смерти от алкоголя

Люди, злоупотребляющие алкоголем, могут стать жертвами синдрома внезапной смерти. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Люди, злоупотребляющие алкоголем, могут стать жертвами синдрома внезапной смерти. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

По словам эксперта, данное состояние называется алкогольной миокардиопатией — эта патология может привести к скоропостижной смерти. Нарколог добавил, что синдром может убить как пьяного, так и трезвого человека.

Холдин отметил, что синдрому внезапной смерти могут предшествовать одышка, отеки, учащенное сердцебиение, боли в груди.

— Синдром внезапной смерти от алкоголя встречается не так уж редко. При длительном употреблении алкоголя сердце у человека увеличивается в размерах. При этом из-за токсического воздействия этанола сердечная мышца ослабевает, становится дряблой и не справляется со своими функциями, — цитирует Виталия Холдина сайт Минздрава.

Ранее нарколог Руслан Исаев назвал продукты, которые в сочетании с алкоголем могут быть не только неудачными, но и опасными. По его словам, особенно вредны спиртное и сладости — торты, пирожные, сладкие напитки.

Недавно врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова предупредила россиян о том, что сочетание шашлыка с водкой увеличивает нагрузку на организм и может привести к проблемам со здоровьем.

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.