«Это мой путь»: директор парка «Тайган» Зубков, переживший нападение, рассказал, чем займется после выздоровления

Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков, который пережил нападение льва, выписался из больницы. Он поделился своими планами на будущее. Мужчина говорит, что будет и дальше работать с животными, включая льва, который на него напал. Видео с его обращением есть в Telegram-канале парка.
«Поверьте, ничего не изменится ни в моем поведении, ни в моей жизни. Я остаюсь тем, кем сделал себя. Не сердитесь на меня, но я буду ходить ко львам, общаться со львами и с другими животными. Это мой путь, я его выбрал и пройду до конца», — подытожил директор крымского парка.
Также он подчеркнул, что благодарен каждому, кто его поддерживал. Он получил невероятные эмоции, когда перечитывал сообщения от всех, кто пожелал ему здоровья.
Ранее KP.RU сообщил, что парк «Тайган» опубликовал видео, которое было записано за несколько минут до нападения льва на директора. В официальном Telegram-сообществе парка указывается, что это был обычный день.