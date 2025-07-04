«Это мой путь»: директор парка «Тайган» Зубков, переживший нападение, рассказал, чем займется после выздоровления

«Поверьте, ничего не изменится ни в моем поведении, ни в моей жизни. Я остаюсь тем, кем сделал себя. Не сердитесь на меня, но я буду ходить ко львам, общаться со львами и с другими животными. Это мой путь, я его выбрал и пройду до конца», — подытожил директор крымского парка.