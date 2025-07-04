Молодая девушка попала в культ и чуть не стала невестой насильника

Жительница Австралии, которая сумела вырваться из культа насильника Чон Мен Сока, рассказала, как попала туда, и как ей удалость спастись. Об этом пишет The Sun.
Лиз Кэмерон заявила, что попала в секту в 2011 году в возрасте 18 лет. В книжном магазине к ней подошла девушка, которая представилась Юйцзюнь, студенткой из Южной Кореи, изучающей культуру Австралии, и попросила Кэмерон пройти опрос.
По словам девушки, вскоре она и члены культа вместе поехали в Южную Корею навестить основателя церкви Чон Мен Сока, который якобы незаслуженно сидит в тюрьме.
После этого девушка стала получать от него письма сексуального характера. Кэмерон рассказала, что не чувствовала любви к нему и наказывала себя за это под давлением секты.
Закончилось это тем, что австралийка оказалась крайне истощена и попала в больницу, откуда ее забрала обеспокоенная мать и отправила к психологу.
Также Кэмерон рассказали, что Чон Мен Сок был осужден не просто так, как ее убеждали, а за изнасилование трех женщин.
Ранее сообщалось, что в Индии правоохранители задержали экзорциста, который вместе с сообщниками изнасиловал 25-летнюю клиентку. Беременную девушку отвел к гуру свекор, когда она пожаловалась на ухудшение здоровья. В итоге пострадавшую несколько раз изнасиловали.