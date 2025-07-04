Умер композитор Марк Сноу, написавший музыку к «Секретным материалам»

— Его безграничный талант мог сравниться только с щедростью, которую он даровал другим композиторам, искавшим его поддержки. Он давал самые вдохновляющие и умные советы, слушая работы других молодых артистов (включая меня). Он сочетал свой многолетний опыт с поощрением, которое культивируют композиторы: доверять себе, принимать свой собственный уникальный голос и учиться полагаться на собственные инстинкты. И он делал это с тем юмором, который делал его мудрость еще более устойчивой, — заявил композитор Шон Кэллери в разговоре с Variety.