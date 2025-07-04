Умер композитор Марк Сноу, написавший музыку к «Секретным материалам»

Американский композитор Марк Сноу, написавший главную музыкальную тему к «Секретным материалам», умер на 79-м году жизни. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщило издание Variety.
По данным издания, музыкант скончался у себя дома в Коннектикуте.
— Его безграничный талант мог сравниться только с щедростью, которую он даровал другим композиторам, искавшим его поддержки. Он давал самые вдохновляющие и умные советы, слушая работы других молодых артистов (включая меня). Он сочетал свой многолетний опыт с поощрением, которое культивируют композиторы: доверять себе, принимать свой собственный уникальный голос и учиться полагаться на собственные инстинкты. И он делал это с тем юмором, который делал его мудрость еще более устойчивой, — заявил композитор Шон Кэллери в разговоре с Variety.
Сноу обучался в Джульярдской школе. Как и большинство композиторов, он начинал писать музыку для оркестра, однако впоследствии перешел на электронные инструменты. Так, весь саундтрек для сериала «Секретные материалы» Сноу записал на синтезаторах и сэмплерах.
Сноу также написал музыку к сериалам «Тайны Смолвиля» и «Голубая кровь». За свою карьеру композитор был 15 раз номинирован на премию «Эмми».