Боль в боку и зуд кожи: врач предупредила о неочевидных симптомах застоя желчи

Застой желчи в организме или холестаз — состояние, о котором бывает сложно догадаться, так как оно проявляется неочевидными симптомами. О них рассказала в разговоре с изданием «РИАМО» врач-диетолог Марьяна Джутова.
— Основные симптомы застоя желчи: тяжесть или боль в правом боку, горечь во рту, отрыжка и зуд кожи, — сообщила медик, добавив, что, при подобных симптомах требуется не заниматься самолечением, а обратиться к доктору.
Она уточнила, что состояние требует особой диеты, рекомендуется употреблять больше теплых овощных блюд и каш, кисломолочных продуктов. Также рекомендуется добавить в меню зелень.
Ранее Life.ru сообщил, что застой желчи может вызвать массу негативных последствий в организме человека, например нарушить усвоение жирорастворимых витаминов, а также привести к сухости кожи и слизистых. Кроме того, при употреблении бульона, яиц, шоколада, выпечки или какао возможно возникновение тошноты, вздутия.