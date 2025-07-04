Бананы включили в перечень сельскохозяйственной продукции России

Правительство России включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции страны. Соответствующее распоряжение было опубликовано в пятницу, 4 июля.
— Дополнить перечень сельскохозяйственной продукции позицией следующего содержания: «01.22.12.000 Бананы», — говорится в документе.
Бананы вошли в список сельскохозяйственной продукции, производством, первичной и промышленной переработкой которой занимаются сельскохозяйственные товаропроизводители, научные организации, профессиональные образовательные организации и организации высшего образования. Список подобных организаций также утверждает кабмин, распоряжение доступно на сайте официального опубликования правовых актов.
Министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков заявил, что решение о включении бананов в перечень сельскохозяйственной продукции может помочь отечественным производителям претендовать на меры государственной поддержки. Чиновник подчеркнул, что никто в России ранее не выращивал эту культуру в «промышленных масштабах».
30 апреля правительство России внесло изменения в государственную программу развития сельского хозяйства, повысив контроль за перечислением объединенной субсидии аграриям на местах. Кроме того, для повторного оформления гранта нужно будет подтвердить сохранение рабочих мест и прирост производства на протяжении пяти лет спустя получения предыдущего гранта.