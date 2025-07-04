Бананы включили в перечень сельскохозяйственной продукции России

30 апреля правительство России внесло изменения в государственную программу развития сельского хозяйства, повысив контроль за перечислением объединенной субсидии аграриям на местах. Кроме того, для повторного оформления гранта нужно будет подтвердить сохранение рабочих мест и прирост производства на протяжении пяти лет спустя получения предыдущего гранта.