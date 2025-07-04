Срочно в отпуск: психотерапевт назвала признаки выгорания

Даже занимаясь самым любимым делом можно выгореть, если трудиться без остановки, в режиме постоянных дедлайнов. О том, как понять, что отпуск уже нельзя откладывать, рассказала изданию «РИАМО» врач-психотерапевт Ирина Крашкина.
— Один из самых очевидных признаков — это постоянная усталость. Еще один признак — это раздражительность и высокий уровень стресса. Когда вы начинаете нервничать по мелочам, срываться без серьезных причин, значит, идет перегрузка — психическая или физическая, — отметила эксперт.
По словам специалиста, с выгоранием могут быть связаны и физические проявления — головные боли, скачки давления, проблемы с желудком.
Ранее 360.ru назвал среди симптомов выгорания апатию и потерю мотивации. Одна из причин выгорания в том, что многие люди считают постоянную занятость синонимом продуктивности, что приводит к перегрузкам и истощению.
Для профилактики выгорания психологи рекомендуют практиковать когнитивную честность — умение трезво оценивать свое состояние и потребности.