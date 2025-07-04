Срочно в отпуск: психотерапевт назвала признаки выгорания

— Один из самых очевидных признаков — это постоянная усталость. Еще один признак — это раздражительность и высокий уровень стресса. Когда вы начинаете нервничать по мелочам, срываться без серьезных причин, значит, идет перегрузка — психическая или физическая, — отметила эксперт.