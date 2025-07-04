Мать задержанного в Азербайджане россиянина раскрыла, как он попал под арест

Мать одного из задержанных в Азербайджане россиян рассказала, как сын попал под арест.
Гражданин России Сергей Софронов был задержан в столице Азербайджана, когда возвращался домой после работы. Об этом URA.RU сообщила его мать. Женщина отметила, что прибыла в Баку и лично занимается вопросами сына.
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«Вместе мы справимся, и этот страшный сон скоро закончится», — сообщила URA.RU мать задержанного. По ее словам, инцидент произошел поздно вечером, когда мужчина шел в магазин.
Она добавила, что эти дни стали для нее «худшими в жизни», но подчеркнула, что условия содержания россиян в изоляторе удовлетворительные: их разместили по двое в камерах, не смешивая с местными заключенными. Отношение сотрудников изолятора она охарактеризовала как подчеркнуто нейтральное.
После прибытия в Баку женщина сразу обратилась за помощью в российское посольство, а также посетила МВД и Главное полицейское управление города. Она рассказала, что вынуждена была искать русскоговорящих прохожих для помощи с переводом в экстренных ситуациях.
По данным матери, Софронову предоставлен государственный адвокат, и она поддерживает с сыном связь. Сегодня она передала ему необходимые вещи, продукты и письмо поддержки. Мать задержанного выразила благодарность всем, кто оказал ей помощь и поддержку, отметив, что рассчитывает на скорое разрешение ситуации.
Ранее в Азербайджане задержали 13 гражданам РФ. По словам официального представителя МИД РФ Мария Захарова заявила, что консульский доступ согласован.