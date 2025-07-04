Мать задержанного в Азербайджане россиянина раскрыла, как он попал под арест

Она добавила, что эти дни стали для нее «худшими в жизни», но подчеркнула, что условия содержания россиян в изоляторе удовлетворительные: их разместили по двое в камерах, не смешивая с местными заключенными. Отношение сотрудников изолятора она охарактеризовала как подчеркнуто нейтральное.