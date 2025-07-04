Военный эксперт предрёк блокаду ВСУ из-за освобождения села в ДНР

«Чтобы предположить дальнейшую стратегию, мне надо оценить для начала состояние противника. Надо же понять, что мы теряем, и каким образом его оттуда изъять-то. Молниеносным ли ударом в стиле маршала Жукова, положив 80 000 человек на высотах? Я не знаю, сколько там противников, как он закопался, окопался. В любом случае, для дальнейшей операции мы должны давать запасы топлива, боеприпасов. Надо считать количество стволов», — отметил эксперт.