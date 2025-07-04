В Донецке и Луганске с аншлагами прошли концерты камерного оркестра Лундстрема

«Это будет “боевое крещение”. Вообще, на скрипке надо играть, разыгрываться, потому что это живой совершенно инструмент. Но сегодня просто по-другому не может быть», — поделился Лундстрем перед концертом в Луганской филармонии, где впервые исполнил произведение на подаренной скрипке.