Россиян предупредили о риске роста цен на яйца

«Но мы же понимаем, что это [снижение стоимости на яйца] временная история. Да, сейчас так. Мы предупреждаем всех, что цены на яйца пойдут вверх… Мы ждем осень и понимаем, что, скорее всего, ситуация изменится, и это даст плюс в инфляцию. К этому тоже надо быть готовыми», — сказала Лут на форуме по малому агробизнесу в рамках Всероссийского дня поля. Ее слова передает «Российская газета».