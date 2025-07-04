Глава Кабардино-Балкарии срочно созвал совещание из-за ЧП в Нальчике

«В настоящее время врачи делают все возможное для спасения его жизни. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего», — отметил Коков. Он также обратился к жителям республики с просьбой доверять только официальным источникам информации, так как возможно появление ложных сведений и фейковых сообщений.