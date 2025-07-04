Глава Кабардино-Балкарии срочно созвал совещание из-за ЧП в Нальчике

Коков призвал доверять официальной информации.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел экстренное совещание после покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов, совершенного сегодня, 4 июля, в Нальчике. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале.
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«В настоящее время врачи делают все возможное для спасения его жизни. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего», — отметил Коков. Он также обратился к жителям республики с просьбой доверять только официальным источникам информации, так как возможно появление ложных сведений и фейковых сообщений.
По словам главы региона, ситуация находится под контролем, и все профильные ведомства задействованы в расследовании инцидента. Коков подчеркнул, что органы правопорядка принимают меры для установления мотивов и поиска лиц, причастных к преступлению. О состоянии пострадавшего сотрудника и деталях случившегося пока не сообщается.
4 июля появилась информация о том, что в Нальчике в ходе нападения на экипаж ДПС был ранен сотрудник полиции. Коков сообщал, что нападавший, вооруженный холодным оружием, был нейтрализован, напоминает RT.