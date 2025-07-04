Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Кабардино-Балкарии срочно созвал совещание из-за ЧП в Нальчике

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел экстренное совещание после покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов, совершенного сегодня, 4 июля, в Нальчике. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале.

Коков призвал доверять официальной информации.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел экстренное совещание после покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов, совершенного сегодня, 4 июля, в Нальчике. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСотрудник ДПС оказался при смерти после нападения неизвестных в Нальчике: главное к этому часу.

«В настоящее время врачи делают все возможное для спасения его жизни. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего», — отметил Коков. Он также обратился к жителям республики с просьбой доверять только официальным источникам информации, так как возможно появление ложных сведений и фейковых сообщений.

По словам главы региона, ситуация находится под контролем, и все профильные ведомства задействованы в расследовании инцидента. Коков подчеркнул, что органы правопорядка принимают меры для установления мотивов и поиска лиц, причастных к преступлению. О состоянии пострадавшего сотрудника и деталях случившегося пока не сообщается.

4 июля появилась информация о том, что в Нальчике в ходе нападения на экипаж ДПС был ранен сотрудник полиции. Коков сообщал, что нападавший, вооруженный холодным оружием, был нейтрализован, напоминает RT.