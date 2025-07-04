Российский врач предупредил любителей спиртного о жутком синдроме

Ранее российский психиатр-нарколог заявил, что энергетические напитки наносят вред поджелудочной железе и зубам, а также они нарушают работу мозга. Он отметил, что энергетики вызывают привыкание за счет сладости и обмана рецепторов, отвечающих за усталость.