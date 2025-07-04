Российский врач предупредил любителей спиртного о жутком синдроме

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области предупредил любителей спиртного о грозящей им смертельной опасности. Об этом сообщается на сайте Минздрава Подмосковья.
По словам специалиста, злоупотребляющие алкоголем люди могут стать жертвами синдрома внезапной смерти.
При длительном употреблении алкоголя у человека сердце увеличивается в размерах, причем сердечная мышца ослабевает из-за воздействия этанола, становится дряблой и со своими функциями не справляется, объяснил доктор.
Подобное состояние называется алкогольной миокардиопатией, данная патология может стать причиной скоропостижной смерти, добавил нарколог.
Он также перечислил симптомы, которые предшествуют синдрому внезапной смерти. Это одышка, учащенное сердцебиение, отеки и боли в груди.
Ранее российский психиатр-нарколог заявил, что энергетические напитки наносят вред поджелудочной железе и зубам, а также они нарушают работу мозга. Он отметил, что энергетики вызывают привыкание за счет сладости и обмана рецепторов, отвечающих за усталость.