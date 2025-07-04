Нелегальный центр для мигрантов мешает жить московскому двору

В Москве стихийное собрание мигрантов во дворе дома сняли на видео. Обложка © Telegram / Колоколъ.
По информации канала, инцидент произошёл на улице Басовской, 1, где, согласно открытым данным, расположен магазин «Умма шоп» — уммой в исламе называют религиозную общину. «Колоколъ» утверждает, что на этой территории действует нелегальный мусульманский центр, а жители регулярно жалуются на громкие религиозные напевы.
На записи заметны электросамокаты курьерских служб, что может указывать на присутствие здесь работающих мигрантов. Видео появилось в пятницу — день обязательной коллективной молитвы для мусульман.
Ранее Life.ru сообщал, что в ХМАО пятеро несовершеннолетних из семей мигрантов избили школьника, нанеся ему серьёзные травмы, включая переломы рёбер. По словам матери пострадавшего, мальчик две недели скрывал произошедшее и терпел боль, пока она не стала нестерпимой. Женщина написала заявление в полицию.