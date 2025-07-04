Нелегальный центр для мигрантов мешает жить московскому двору

В Москве во дворе жилого дома зафиксировали стихийный сбор мигрантов, кадры которого распространил телеграм-канал «Колоколъ». На видео, снятом местными жителями, видно скопление десятков иностранцев за ограждением и беседу правоохранителей с группой из около 20 человек у входа.