Нет смысла бежать в бункер: Физик рассказал об опасности магнитных бурь

«Надо понимать, что пресса и люди часто преувеличивают силу бурь, и даже умеренные события подают чуть ли не как рекордные в истории. По-настоящему сильные бури бывают очень редко, а таких, чтобы повлияла на техносферу в глобальном масштабе, за последнее столетие не было вообще», — подчеркнул он.