«Капсулу времени» XIII века откопали в развалинах дома в Смоленске

Ученые продолжают исследования по всему миру. Так, археологи обнаружили в деревне Ком-эль-Нугус, в 40 километрах от Александрии, артефакты, которые могут приблизить ученых к разгадке тайны захоронения царицы Нефертити. По словам исследователей, изначально они изучали греческое поселение, но под эллинистическими слоями были найдены более древние строения.