В Петербурге ураганный ветер повалил 137 деревьев в парках и садах

«Шквалистый ветер нанёс ущерб и зеленым насаждениям нашего города. Всего за минувшую ночь и утро непогоду не пережили 137 деревьев в садах и скверах Петербурга. В настоящее время специалисты продолжают устранять последствия разгула стихии», — написал Петриченко.
Шторм уже привёл к падению деревьев в различных районах города. Зафиксированы случаи обрушения деревьев, в том числе тополя на Наличной улице, липы на набережной Большой Невки, дуба на улице Аккуратова, а также берёз, клёнов, рябины, ивы и ясеня в других парках и скверах.
Напомним, Life.ru рассказывал, что в Петербурге перекрыли дамбу из-за угрозы мощнейшего за 160 лет наводнения. На город надвигался североатлантический циклон «Енгин», а вместе с ним пришли ливни и сильные ветры, которые также добрались до Финляндии.