В Петербурге ураганный ветер повалил 137 деревьев в парках и садах

Шторм уже привёл к падению деревьев в различных районах города. Зафиксированы случаи обрушения деревьев, в том числе тополя на Наличной улице, липы на набережной Большой Невки, дуба на улице Аккуратова, а также берёз, клёнов, рябины, ивы и ясеня в других парках и скверах.