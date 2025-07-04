Умер композитор «Секретных материалов» Марк Сноу

Культовый сериал о пришельцах выходил на экраны до 2018 года.
Композитор Марк Сноу, прославившийся созданием музыкальной темы к сериалу «Секретные материалы», скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщил источник, близкий к семье музыканта.
«Марк Сноу ушел из жизни на 79-м году. Причины смерти не разглашаются», — написала «Комсомольская правда». Детали, касающиеся даты и места прощания с композитором, станут известны позднее.
Всего Сноу написал музыку к более чем 200 эпизодам «Секретных материалов». Сериал насчитывает 11 сезонов и 218 эпизодов.
Как сообщало URA.RU ранее, в США на 91 году жизни скончался канадско-американский актер Питер Донат. Он известен по роли отца главного героя Фокса Малдера — Уильяма — в сериале «Секретные материалы». Артист появлялся там в шести эпизодах.