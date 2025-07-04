Умер композитор «Секретных материалов» Марк Сноу

Как сообщало URA.RU ранее, в США на 91 году жизни скончался канадско-американский актер Питер Донат. Он известен по роли отца главного героя Фокса Малдера — Уильяма — в сериале «Секретные материалы». Артист появлялся там в шести эпизодах.