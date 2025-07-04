Умер автор саундтрека к «Секретным материалам» композитор Марк Сноу

Сноу получил 15 номинаций на премию «Эмми». Шесть из них связаны с «Секретными материалами», композитор приложил руку к созданию музыки для более чем 200 эпизодов. Музыкальное сопровождение к этому сериалу заняло места в топ-10 хитов в Англии, Ирландии, Франции и других странах Европы в 1996 году. Этот сериал выходил с 1993 по 2018 год и включает 11 сезонов и 218 эпизодов.
Кроме того, Сноу написал музыку для других проектов, среди которых — «Тайны Смолвиля», «От Харта к Харту», «Ти Джей Хукер», «Говорящая с призраками» и «Голубая кровь».
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