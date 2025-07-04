«Живы будем, не помрём»: Резко похудевший Киркоров рассказал о состоянии после травмы на сцене

Напомним, в конце апреля Филипп Киркоров получил серьёзный ожог из-за сбоя пиротехники во время выступления в Петербурге. Травма осложнилась на фоне сахарного диабета. Позже у него нашли воспаление суставов и выявили некроз кожи на ранней стадии. Из-за проблем со здоровьем певцу пришлось отменить тур по югу страны. Представитель артиста подтвердила болезнь музыканта, но заверила, что он вернётся к концертной деятельности, как только полностью восстановится.