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На неделю перекроют участок улицы Клинической в Самаре

С 23:59 4 июля до 23:59 11 июля по улице Клинической нельзя будет проехать на участке между Мичурина и Коммунистической.

С 23:59 4 июля до 23:59 11 июля по улице Клинической нельзя будет проехать на участке между Мичурина и Коммунистической. Причина — реконструкция тепловых сетей возле дома № 20.

Трамвайные пути временно уберут, поэтому маршруты изменятся:

Трамвай № 3.

От ул. Чапаевской → через ж/д вокзал → до автостанции «Аврора».От «Авроры» → через вокзал → до ул. Чапаевской.

Трамвай № 15.

От ул. Тухачевского → через вокзал → до ул. Чапаевской. От Чапаевской → через вокзал → до Тухачевского.

Трамвай № 18.

От Постникова оврага → через ул. Арцыбушевскую → вокзал → до «Авроры».От «Авроры» → через вокзал → по Арцыбушевской → до Постникова оврага.

Сквозной проезд закроют, но к домам и дворам можно будет заехать с обеих сторон — от Мичурина и Коммунистической. Работы продлятся ровно неделю, после чего движение обещают восстановить.

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