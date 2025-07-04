На неделю перекроют участок улицы Клинической в Самаре

С 23:59 4 июля до 23:59 11 июля по улице Клинической нельзя будет проехать на участке между Мичурина и Коммунистической. Причина — реконструкция тепловых сетей возле дома № 20.
Трамвайные пути временно уберут, поэтому маршруты изменятся:
Трамвай № 3.
От ул. Чапаевской → через ж/д вокзал → до автостанции «Аврора».От «Авроры» → через вокзал → до ул. Чапаевской.
Трамвай № 15.
От ул. Тухачевского → через вокзал → до ул. Чапаевской. От Чапаевской → через вокзал → до Тухачевского.
Трамвай № 18.
От Постникова оврага → через ул. Арцыбушевскую → вокзал → до «Авроры».От «Авроры» → через вокзал → по Арцыбушевской → до Постникова оврага.
Сквозной проезд закроют, но к домам и дворам можно будет заехать с обеих сторон — от Мичурина и Коммунистической. Работы продлятся ровно неделю, после чего движение обещают восстановить.
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