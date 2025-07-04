УЕФА оштрафовал «Челси» и «Барселону» за нарушение финансового fair play

Кроме того, финансовые санкции были наложены на испанскую «Барселону» (15 миллионов евро и 45 миллионов условно). «Астон Вилла» из Англии (11 миллионов евро), хорватский «Хайдук» (0,3 миллиона евро) и французский «Лион» (12,5 миллионов евро) также подверглись штрафам.