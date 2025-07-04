УЕФА оштрафовал «Челси» и «Барселону» за нарушение финансового fair play

В связи с несоблюдением принципов финансового fair play, первая палата комитета финансового контроля УЕФА, занимающегося деятельностью футбольных клубов (CFCB), вынесла решение о штрафных санкциях для пяти команд. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
Самое строгое наказание применено к «Челси». Клуб должен выплатить штраф в размере 31 миллиона евро, а также условно выплатить 60 миллионов евро в течение трех лет.
Кроме того, финансовые санкции были наложены на испанскую «Барселону» (15 миллионов евро и 45 миллионов условно). «Астон Вилла» из Англии (11 миллионов евро), хорватский «Хайдук» (0,3 миллиона евро) и французский «Лион» (12,5 миллионов евро) также подверглись штрафам.
Ранее глава РФС Александр Дюков заявил, что решение о допуске РФ к матчам УЕФА и ФИФА могут принять в конце года.