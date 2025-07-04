Врачи обследовали Майкла Мэдсена за несколько дней до смерти

Врачи обследовали американского актера Майкла Мэдсена за несколько дней до смерти — по результатам анализов, артист был здоров. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на его друга Рона Смита.
По данным источника, актер обратился к врачам из-за боли в плече: два года назад Мэдсен упал с лошади и повредил сустав. Авторы материала отмечают, что артист рассматривал возможность проведения операции, но откладывал решение из-за плотного графика.
Смит добавил, что общался с Мэдсеном за несколько дней до его смерти.
По предварительным данным, причиной смерти Майкла Мэдсена стала остановка сердца.
— Он выглядел так, будто был в лучшем состоянии здоровья за весь год!, — заявил Рон Смит в разговоре с TMZ.
О смерти актера стало известно 3 июля: он скончался на 68-м году жизни. Публицист артиста Лиз Родригес сообщила, что Мэдсен написал книгу, которая сейчас готовится к публикации. Она называется «Слезы по моему отцу: мысли и стихи преступника».
Бывшая жена и сыновья актера посетили его особняк в Малибу спустя несколько часов после смерти. Первой в дом приехала 65-летняя Дианна Мэдсен, бывшая жена артиста, с которой они были вместе 28 лет. На фотографиях папарацци женщина выглядела подавленной.