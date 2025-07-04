Врачи обследовали Майкла Мэдсена за несколько дней до смерти

Бывшая жена и сыновья актера посетили его особняк в Малибу спустя несколько часов после смерти. Первой в дом приехала 65-летняя Дианна Мэдсен, бывшая жена артиста, с которой они были вместе 28 лет. На фотографиях папарацци женщина выглядела подавленной.