В аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода ввели ограничения для самолетов

В целях обеспечения безопасности полетов в аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и отправку гражданских воздушных судов. Такое решение было принято Росавиацией на фоне текущей обстановки, требующей повышенного контроля за воздушным пространством. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.