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В аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода ввели ограничения для самолетов

Ограничения на полеты введены в аэропортах Тамбова и Нижнего Новгорода из соображений безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В целях обеспечения безопасности полетов в аэропорту Тамбова введены временные ограничения на прием и отправку гражданских воздушных судов. Такое решение было принято Росавиацией на фоне текущей обстановки, требующей повышенного контроля за воздушным пространством. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)», — говорится в сообщении.

Позже появились сообщения, что аналогичные ограничения начали действовать и в аэропорту Нижнего Новгорода.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)», — пояснили в Росавиации.

Возобновление работы аэропортов ожидается после отмены всех ограничений.

Ранее KP.RU сообщал о закрытии 4 июля аэропорта «Курумоч» в Самарской области. Временно приостанавливали прием и отправку гражданских рейсов в связи с объявленной угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. Росавиация также подчеркнула, что такие меры введены для обеспечения безопасности полетов.