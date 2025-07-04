Пострадавший от нападения льва Зубков заявил, что продолжит ходить ко львам

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, после выписки из больницы поблагодарил людей за поддержку и заявил, что в его поведении ничего не изменится.
Он отметил, что продолжит ходить ко львам, и призвал людей не сердиться на него.
— Я знаю всех своих львов, и этот лев — не исключение. Он будет жить, просто с ним нужно вести себя по-другому, не так, как это сделал я. Это моя технология общения со львами, я это делаю много-много лет. Когда мы выбираем себе работу, мы определяем свою судьбу, — подчеркнул директор парка в беседе с телеканалом НТВ.
Лев набросился на владельца крымского парка «Тайган» Олега Зубкова 22 июня. В результате нападения Зубков получил серьезную травму головы и шеи, а также повреждение легкого. Мужчина потерял много крови, его вертолетом доставили в больницу.
25 июня Олегу Зубкову провели последнюю операцию после нападения льва. Реабилитация мужчины займет около года. По словам врачей, лев не достал до артерии Зубкова пару сантиметров, в противном случае владелец парка бы погиб.
«Вечерняя Москва» узнала у специалистов, что спровоцировало агрессивное поведение животного, как произошло нападение и каким образом на львов влияет нахождение в неволе.