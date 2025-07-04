Пострадавший от нападения льва Зубков заявил, что продолжит ходить ко львам

— Я знаю всех своих львов, и этот лев — не исключение. Он будет жить, просто с ним нужно вести себя по-другому, не так, как это сделал я. Это моя технология общения со львами, я это делаю много-много лет. Когда мы выбираем себе работу, мы определяем свою судьбу, — подчеркнул директор парка в беседе с телеканалом НТВ.