В Британии обнаружили новый штамм коронавируса «стратус»: вот по какому органу бьют осложнения

В Великобритании циркулирует новая разновидность COVID-19 — штамм XFG «стратус», который может передаваться от человека к человеку. Об этом свидетельствуют данные британского агентства по здравоохранению (UKHSA).
«В секвенированных образцах наиболее распространенными штаммами были XFG и его субштаммы», — говорится в исследованиях ученых.
Отмечается, что новый штамм коронавируса более заразный, чем его предшественники. Он является «потомком» штамма «омикрон». Впервые «стратус» был зафиксирован в январе 2025 года, сейчас 40% заболевших коронавирусом являются носителями нового штамма.
Специалисты отмечают, что «стратус» может оказаться более опасным, чем предыдущие разновидности COVID-19, поскольку мутации позволяют ему преодолевать иммунную защиту. После выздоровления осложнения начинают «бить» по иммунитету заболевшего.
Ранее KP.RU сообщил, что многие переболевшие коронавирусом могут годами страдать от осложнений. Именно поэтому, даже при минимальных симптомах и легкому течению болезни, нужно обращаться к врачу.