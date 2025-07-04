В Британии обнаружили новый штамм коронавируса «стратус»: вот по какому органу бьют осложнения

Отмечается, что новый штамм коронавируса более заразный, чем его предшественники. Он является «потомком» штамма «омикрон». Впервые «стратус» был зафиксирован в январе 2025 года, сейчас 40% заболевших коронавирусом являются носителями нового штамма.