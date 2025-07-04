Архиепископы в Армении объявили голодовку

Арихиепископы заявили о голодовке на День конституции.
Арестованные в Армении архиепископы Баграт Галстанян и Микаел Аджапахян объявили о проведении однодневной голодовки 5 июля — в День Конституции республики. Об этом сообщается в заявлении, распространенном адвокатами Аджапахяна.
«Мы объявляем 5 июля однодневную голодовку в связи с Днем Конституции, осуждая антиконституционный процесс в отношении нас», — говорится в заявлении, опубликованном защитниками арестованных, которое цитирует Sputnik Армения. Архиепископ напомнил, что прошла неделя с момента его задержания и ареста, которые он считает необоснованными и незаконными. Он подчеркнул, что находится в хорошем физическом и моральном состоянии, и выразил благодарность всем, кто поддерживает духовенство.
Архиепископ Микаэл Аджапахян был задержан в Армении по подозрению в призывах к насильственному свержению конституционного строя. Сотрудники Службы национальной безопасности пришли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II с намерением задержать архиепископа. Эти действия привели к столкновению между правоохранителями и представителями духовенства. Союз армян России осудил произошедшее, назвав позорными действия армянских властей.