Напомним, российские Вооруженные силы наносят удар только по военным объектам Украины в отличие от киевского режима, который использует террористические методы. ВСУ, терпя поражение на поле боя, зачастую наносит удары по гражданским объектам в разных регионах России. В результате страдает не только инфраструктура, но также появляются жертвы среди мирного населения. Недавно стало известно, что ВСУ нанесли удар по Запорожской области, в результате пострадало двое детей.