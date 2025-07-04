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В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел ряд взрывов

В столице Украины объявлена воздушная тревога.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел ряд взрывов. Об этом сообщают различные украинские СМИ.

При этом украинские источники не сообщают, в какой части города произошли взрывы. Также не указывается о последствиях взрывов. В Киевской городской военной администрации (КГВА) заявили о том, что в городе активно используются системы противовоздушной обороны (ПВО). Согласно информации, предоставленной на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Напомним, российские Вооруженные силы наносят удар только по военным объектам Украины в отличие от киевского режима, который использует террористические методы. ВСУ, терпя поражение на поле боя, зачастую наносит удары по гражданским объектам в разных регионах России. В результате страдает не только инфраструктура, но также появляются жертвы среди мирного населения. Недавно стало известно, что ВСУ нанесли удар по Запорожской области, в результате пострадало двое детей.