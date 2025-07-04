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Появились кадры нападения на сотрудника ДПС в Нальчике

Представители силовых структур ликвидировали злоумышленника, который напал на экипаж ДПС.

Источник: Аргументы и факты

Telegram-канал Mash опубликовал видео нападения неизвестного на сотрудника ДПС в Нальчике.

На кадрах видно, как сотрудник ДПС подходит к группе молодых людей. В этот момент к нему подбегает прохожий и начинает наносить удары. В результате пострадавший падает в дорожную яму.

Очевидец рассказал Telegram-каналу, что в машину ДПС бросили камень. Полицейский начал опрашивать прохожих. Тогда на него набросился мужчина с ножом. Злоумышленник нанес сотруднику ДПС около десяти ударов и попытался убежать.

Как сообщалось, в Нальчике произошла стрельба вечером 4 июля. Представители силовых структур ликвидировали злоумышленника, который напал на экипаж ДПС.