Появились кадры нападения на сотрудника ДПС в Нальчике

Telegram-канал Mash опубликовал видео нападения неизвестного на сотрудника ДПС в Нальчике.
На кадрах видно, как сотрудник ДПС подходит к группе молодых людей. В этот момент к нему подбегает прохожий и начинает наносить удары. В результате пострадавший падает в дорожную яму.
Очевидец рассказал Telegram-каналу, что в машину ДПС бросили камень. Полицейский начал опрашивать прохожих. Тогда на него набросился мужчина с ножом. Злоумышленник нанес сотруднику ДПС около десяти ударов и попытался убежать.
Как сообщалось, в Нальчике произошла стрельба вечером 4 июля. Представители силовых структур ликвидировали злоумышленника, который напал на экипаж ДПС.