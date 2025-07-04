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Турция воздержалась от комментариев по поводу закупки БПЛА для Украины

Турция не станет комментировать сообщения о присоединении к «коалиции дронов» для закупок беспилотников для Украины. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщила пресс-служба администрации президента Реджепа Эрдогана.

Турция не станет комментировать сообщения о присоединении к «коалиции дронов» для закупок беспилотников для Украины. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщила пресс-служба администрации президента Реджепа Эрдогана.

Там также добавили, что позиция Турции касаемо конфликта на Украине ясна и неоднократно выражалась.

Ранее появилась информация, что Бельгия и Турция присоединятся к составу «коалиции дронов» — туда входят страны, занимающиеся закупками беспилотников для Вооруженных сил Украины.

— Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства, — заявили представители администрации турецкого лидера в разговоре с РИА Новости.

Сам Эрдоган ранее заявил, что президент США Дональд Трамп приедет в Стамбул для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, если там будет присутствовать российский лидер Владимир Путин.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что США, Словакия, Турция и Венгрия не захотели сидеть с главой киевского режима Владимиром Зеленским за одним столом во время официальной программы НАТО.

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