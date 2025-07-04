Два человека напали на сотрудников ДПС в Нальчике

В Нальчике двое мужчин напали на сотрудников ДПС. Один из преступников убит, второго удалось задержать. Пострадавший полицейский в реанимации. По словам очевидцев, один из нападавших бросил камень в проезжавшую мимо машину ДПС, а когда правоохранители остановились — набросился на них.