Ведущую «Модного приговора» Лилию Рах ограбили во Франции

Казахстанская стилистка и ведущая программы «Модный приговор» Лилия Рах рассказала, что в парижском отеле Vernet у нее украли все украшения, которые она взяла с собой.
Она отметила, что давно останавливается в этом отеле, но после сообщения персоналу о случившемся сотрудники «даже не шевельнулись». Прибывший позднее менеджер предложил поехать в полицейский участок и написать заявление, что телеведущая и сделала.
— Ни персонал отеля, ни полиция Парижа ничего не предпринимают, только обещают. Случилось все в пятницу, сказали ждать до понедельника. Ну как так? Я даже не знаю, как к этому относиться. Очень неприятная ситуация, — заявил Рах в своем личном блоге.
Представитель стилистки отметил, что злоумышленники украли драгоценности «прямо из чемодана», оставив остальные вещи на своих местах.
— Причем это не бижутерия, это очень-очень дорогие драгоценности. Я не могу говорить про стоимость, но это дорогостоящие украшения, которые представляют особую ценность для Лилии Робертовны, — рассказал представитель.
Он добавил, что сотрудники отеля и французские полицейские не смогли вернуть украшения законной владелице, передает портал Starhit.ru.
7 января СМИ сообщили, что в период новогодних праздников злоумышленники ограбили квартиру певицы и актрисы Юлии Паршуты в центре Москвы. Грабители проникли в помещение, после чего вскрыли сейф, используя отвертки и ножи.