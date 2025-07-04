Ведущую «Модного приговора» Лилию Рах ограбили во Франции

— Ни персонал отеля, ни полиция Парижа ничего не предпринимают, только обещают. Случилось все в пятницу, сказали ждать до понедельника. Ну как так? Я даже не знаю, как к этому относиться. Очень неприятная ситуация, — заявил Рах в своем личном блоге.