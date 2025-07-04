В Ростовской области разыскивают пропавшую пенсионерку

По данным ведомства, женщина проживает в селе Самбек. Она пропала 4 июля. С этого дня ее местонахождение неизвестно. Родные пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении всего дня поисковики прочесывают все близлежащие районы.