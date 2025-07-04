В Ростовской области разыскивают пропавшую пенсионерку

В Неклиновском районе объявлен розыск 70-летней Ирины Валентиновны Карловой (Коршуновой). Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
По данным ведомства, женщина проживает в селе Самбек. Она пропала 4 июля. С этого дня ее местонахождение неизвестно. Родные пытались найти ее самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении всего дня поисковики прочесывают все близлежащие районы.
Рост пропавшей — около 160 сантиметров. У нее плотное телосложение, волосы темные и карие глаза. Она была одета в темно-синюю рубашку с цветами, черные бриджи и резиновые шлепки.
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