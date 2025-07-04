В калининградской области запретили погружаться в море с аквалангом

Правительство Калининградской области сообщает, что губернатор Алексей Беспрозванных ввел запрет на погружение с аквалангом в морской акватории региона в целях безопасности.
Согласно указу губернатора Калининградской области, вступившему в силу 4 июля 2025 года, «О запрете пребывания физических лиц, в том числе с использованием маломерных судов, в территориальном море Российской Федерации», приняты меры для обеспечения безопасности в море.
Указанный нормативный акт вводит круглосуточный запрет на погружения с использованием аквалангов в территориальных водах региона.
Ранее сообщалось, что МЧС подняло со дна Балтийского моря более 9,5 тыс. боеприпасов времен ВОВ.