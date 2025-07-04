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В калининградской области запретили погружаться в море с аквалангом

Запрет на погружение с аквалангом введен в целях безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Правительство Калининградской области сообщает, что губернатор Алексей Беспрозванных ввел запрет на погружение с аквалангом в морской акватории региона в целях безопасности.

Согласно указу губернатора Калининградской области, вступившему в силу 4 июля 2025 года, «О запрете пребывания физических лиц, в том числе с использованием маломерных судов, в территориальном море Российской Федерации», приняты меры для обеспечения безопасности в море.

Указанный нормативный акт вводит круглосуточный запрет на погружения с использованием аквалангов в территориальных водах региона.

Ранее сообщалось, что МЧС подняло со дна Балтийского моря более 9,5 тыс. боеприпасов времен ВОВ.