С россиян могут начать брать комиссию за возврат железнодорожных билетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации обнародовала проект постановления правительства, который предусматривает введение сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования. Его размер может составить от 0% до 10% от стоимости, как сообщили в ведомстве.
«Документ устанавливает предельный сбор за возврат проездного документа в размере 10% от его стоимости. При этом перевозчик сможет установить сбор и на более низком уровне — в пределах от 0 до 10%», — говорится в ведомстве.
Отмечается, что сейчас зачастую получается так, что недобросовестные путешественники покупают билеты с запасом, а потом сдают их в последний момент. Процедура со штрафом должна минимизировать дефицит свободных мест в поездах. При этом многие перевозчики уже начали практиковать «листы ожидания». Если зарегистрироваться туда, то можно получить оповещение о наличии свободного билета, если кто-то решит сдать его в последний момент.
Ранее KP.RU сообщил, что Минтранс ожидает постановление о скидке на ж/д-билеты для детей. Льгота будет предоставляться детям до 18 лет в размере до 50% от стоимости билета в поездах дальнего следования.