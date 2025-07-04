С россиян могут начать брать комиссию за возврат железнодорожных билетов

Отмечается, что сейчас зачастую получается так, что недобросовестные путешественники покупают билеты с запасом, а потом сдают их в последний момент. Процедура со штрафом должна минимизировать дефицит свободных мест в поездах. При этом многие перевозчики уже начали практиковать «листы ожидания». Если зарегистрироваться туда, то можно получить оповещение о наличии свободного билета, если кто-то решит сдать его в последний момент.