В Санкт-Петербурге ураган повалил около 300 деревьев

Отмечается, что больше всего пострадали зеленые насаждения в Калининском, Невском, Выборгском и Приморском районах. Так, в Калининском районе повалило около 45 деревьев, пострадал Муринский парк, сад Жореса Алферова, Пионерский парк, Кондратьевский сад и сад на Меншиковском проспекте. В Приморском районе много деревьев упало в Удельном парке, Марытовском сквере, парке усадьбы Орловых-Денисовых и в Салтыковском саду.