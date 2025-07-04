Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Санкт-Петербурге ураган повалил около 300 деревьев

Сады и скверы в Санкт-Петербурга будут закрыты для посетителей до тех пор, пока специалисты не убедятся в их безопасности.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге сильный ветер повалил около 300 деревьев, сообщили в аппарате вице-губернатора города Евгения Разумишкина.

Отмечается, что больше всего пострадали зеленые насаждения в Калининском, Невском, Выборгском и Приморском районах. Так, в Калининском районе повалило около 45 деревьев, пострадал Муринский парк, сад Жореса Алферова, Пионерский парк, Кондратьевский сад и сад на Меншиковском проспекте. В Приморском районе много деревьев упало в Удельном парке, Марытовском сквере, парке усадьбы Орловых-Денисовых и в Салтыковском саду.

Сады и скверы в Санкт-Петербурга будут закрыты для посетителей до тех пор, пока специалисты не убедятся, что ветер пошел на спад и на территориях нет сломанных деревьев и мешающих проходу веток.

Подчеркивается, что все последствия урагана на территориях улично-дорожной сети и территорий зеленых насаждений будут устранены в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подтопило девять пляжей из-за шторма и подъема уровня воды в Финском заливе.

Синоптик Александр Шувалов отмечал, что ситуация в Санкт-Петербурге нормализуется в ближайшие дни, уже в ночь на 5 июля ожидается ослабление ветра и уровень воды начнет снижаться.

Сообщалось также о предотвращении 38-го морского нагонного наводнения.