В Санкт-Петербурге ураган повалил около 300 деревьев

В Санкт-Петербурге сильный ветер повалил около 300 деревьев, сообщили в аппарате вице-губернатора города Евгения Разумишкина.
Отмечается, что больше всего пострадали зеленые насаждения в Калининском, Невском, Выборгском и Приморском районах. Так, в Калининском районе повалило около 45 деревьев, пострадал Муринский парк, сад Жореса Алферова, Пионерский парк, Кондратьевский сад и сад на Меншиковском проспекте. В Приморском районе много деревьев упало в Удельном парке, Марытовском сквере, парке усадьбы Орловых-Денисовых и в Салтыковском саду.
Сады и скверы в Санкт-Петербурга будут закрыты для посетителей до тех пор, пока специалисты не убедятся, что ветер пошел на спад и на территориях нет сломанных деревьев и мешающих проходу веток.
Подчеркивается, что все последствия урагана на территориях улично-дорожной сети и территорий зеленых насаждений будут устранены в кратчайшие сроки.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подтопило девять пляжей из-за шторма и подъема уровня воды в Финском заливе.
Синоптик Александр Шувалов отмечал, что ситуация в Санкт-Петербурге нормализуется в ближайшие дни, уже в ночь на 5 июля ожидается ослабление ветра и уровень воды начнет снижаться.
Сообщалось также о предотвращении 38-го морского нагонного наводнения.