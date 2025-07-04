Мать задержанного в Баку россиянина Софронова узнала об условиях содержания

Она подчеркнула, что ее сын оказался в сложной ситуации случайно — якобы по дороге в магазин. Женщина также отметила, что вместе с ней в Баку находятся семьи еще двух россиян, оказавшихся под стражей. По её словам, поток слов поддержки не прекращается, за что она выразила благодарность.