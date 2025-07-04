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Мать задержанного в Баку россиянина Софронова узнала об условиях содержания

Женщина отвергла все обвинения в отношении своего сына.

Источник: Аргументы и факты

Родственники одного из россиян, находящихся под арестом в Азербайджане, сообщили, что задержанные размещены в двухместных камерах с хорошими условиями содержания и полноценным питанием.

По их словам, обращение с арестованными сохраняет подчеркнутую нейтральность. Мать одного из обвиняемых, 23-летнего Сергея Софронова, рассказала, что представители российского посольства наконец получили доступ к задержанным.

Она подчеркнула, что ее сын оказался в сложной ситуации случайно — якобы по дороге в магазин. Женщина также отметила, что вместе с ней в Баку находятся семьи еще двух россиян, оказавшихся под стражей. По её словам, поток слов поддержки не прекращается, за что она выразила благодарность.

Ранее она заявляла, что считает обвинения против сына — в том числе в организации наркотрафика и киберпреступлениях — лишёнными оснований. Работодатель молодого человека, предприниматель Валентин Преображенский, отмечал, что Сергей работал в сфере разработки решений с применением искусственного интеллекта.

В пятницу состоялась трехчасовая встреча консула РФ в Баку с россиянами, которых задержали на территории Азербайджана.