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Врач назвал заболевание, при котором противопоказано смотреть новости

Доктор Мясников призвал россиян с атеросклерозом отказаться от чтения новостей.

Источник: Комсомольская правда

Стресс способен серьезно навредить некоторым людям. Так, от чтения новостей следует отказаться тем, кто страдает от атеросклероза. Люди с названным заболеванием должны избегать источников стресса. Такой совет дал доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире «России 1».

Он уточнил, что стресс, возникающий от получения тревожной информации, может привести к проблемам с сердцем. Это опасно для тех, у кого есть холестериновые бляшки. Они возникают на фоне атеросклероза.

«Вы должны быть теперь разумным эгоистом. Не читайте новости, если не можете держать их в стороне», — дал рекомендацию врач.

Россиянам также рассказали, чем стоит заменить чипсы и другие вредные снеки. Например, можно есть орехи или сушеные фрукты. Безопаснее для организма будут и ржаные сухарики.