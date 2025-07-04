Врач назвал заболевание, при котором противопоказано смотреть новости

Стресс способен серьезно навредить некоторым людям. Так, от чтения новостей следует отказаться тем, кто страдает от атеросклероза. Люди с названным заболеванием должны избегать источников стресса. Такой совет дал доктор и телеведущий Александр Мясников в эфире «России 1».
Он уточнил, что стресс, возникающий от получения тревожной информации, может привести к проблемам с сердцем. Это опасно для тех, у кого есть холестериновые бляшки. Они возникают на фоне атеросклероза.
«Вы должны быть теперь разумным эгоистом. Не читайте новости, если не можете держать их в стороне», — дал рекомендацию врач.
Россиянам также рассказали, чем стоит заменить чипсы и другие вредные снеки. Например, можно есть орехи или сушеные фрукты. Безопаснее для организма будут и ржаные сухарики.