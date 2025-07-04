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Медведев согласился стать наставником Героя России Лучинкина

Медведев согласился стать наставником Лучинкина в программе «Время героев».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который встретился с участниками второго потока федеральной программы «Время героев», согласился стать наставником Героя России Тимофея Лучинкина, сообщается на сайте программы.

Лучинкин получил звезду Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе СВО.

Обучение в рамках программы «Время героев» стартовало 27 мая. Второй поток начал обучение в июне 2025 года, обучение проходят 31 Герой России и 72 кавалера орденов Мужества.

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