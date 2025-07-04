Владелец «Тайгана» раскрыл судьбу льва, напавшего на него

В сафари-парке «Тайган» произошел инцидент: во время процедуры кормления хищных животных на директора учреждения Олега Зубкова напал лев. В результате нападения Зубков получил серьезные травмы головы и спины, а также разрыв трахеи. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали, где врачи на протяжении трех часов проводили сложную операцию. В настоящее время состояние Олега Зубкова оценивается как стабильное, угрозы для его жизни нет. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить отчет о ходе расследования уголовных дел, связанных с выявленными нарушениями в крымском парке «Тайган».